Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan Yerel Kültür Çalıştay Sonuç Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "Yerel Kültür Çalıştayı Sonuç Raporu"nu tanıtarak, sürdürülebilir yerel kültür için 7 öncelikli projeyi kamuoyuna sundu.

Kocaeli’nin zengin kültürel mirasını koruma ve yaşatma vizyonuyla önemli bir adım atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Kültür Çalıştayı Sonuç Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğinde hazırlanan rapor Portakal Hafız Konağı’nda düzenlenen tanıtım programı ile sunuldu.

ÇALIŞTAY REHBER NİTELİĞİ TAŞIYOR

Kocaeli Yerel Kültür Platformu ev sahipliğinde gerçekleşen programda, kentin yerel kültür değerlerinin korunması, sürdürebilirliğinin sağlanması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması adına yapılması gerekenler ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalıştay raporu ‘Sürdürülebilir Yerel Kültür Şehir Eylem Planı’na rehberlik edecek bir kaynak niteliği taşıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM İÇİN 7 PROJE ÖNE ÇIKTI

Hazırlanan yol haritasında sürdürülebilir gelişim için 7 proje öne çıktı. Kültürel mirasın korunması, farkındalık yaratılması, kültürel çeşitliliğin desteklenmesi, kültürel üretim ve inovasyon ile turizmin geliştirilmesi gibi alt başlıklarda hedefler belirlendi. Çalıştayda; Yazılı ve Görsel İletişim - Farkındalık, Turizm ve Gastronomi, Halk Bilimi ve Tarih, El Sanatları ve Zanaatlar, Sivil Toplum Yapılanması başlıkları altında öneriler geliştirilmişti.

ÇALIŞTAYIN SONUÇ ÇIKTILARI TAMAMLANDI

Çalıştay sonuç bilgilendirme sunumu ŞURA Kültür, Sanat ve Turizm Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilsen Bilgili tarafından yapıldı. Tanıtım programında konuşan Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, çalıştayın sonuç çıktılarının tamamlandığını belirterek, “Kocaeli’nin kültürüne dair güçlü bir yol haritası artık elimizde” dedi. Şentürk, konuşmasında rapor doğrultusunda başlatılan projeleri aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise şu ifadelerde bulundu: “Kocaeli’nin zengin kültür dokusunun, kültür yapısının bizden sonraki nesillere de aktarılması anlamında bu gibi yapılan çalıştayların çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bir kentin asıl kimliğini oluşturan kültürüdür. Bununla birlikte yerel kültür kentin en önemli yapı taşı. Bunları ne kadar gün yüzüne çıkarabilirsek kültürümüzün nesilden nesile aktarılması için önemli çalışmalar yapmış oluruz.”