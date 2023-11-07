Kayseri'de, şiddet gördüğünü iddia eden Mervenur Uluyol (27), eşi Ahmet Uluyol'u (31) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 4 Kasım günü saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bulunan Denizhan Konağı'nda meydana geldi. İddialara göre, 2 çocuk sahibi Ahmet Uluyol ile eşi Mervenur Uluyol arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma, zamanla kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Ancak, olayın gelişimi Mervenur Uluyol'un ifadesiyle aydınlandı. Mervenur, eşinin sürekli şiddet uyguladığını iddia ederek, "Olay yaşanmadan önce eşim Ahmet Uluyol beni sürekli darbediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Bu nedenle bayılma krizleri yaşadım. Ayrılıp ağabeyimin evine gitmiştim, ancak Ahmet beni tekrar eve getirdi. Bir insan bir insanı ne kadar dövebilirse, o kadar dövüyordu." şeklinde konuştu.

Mervenur, olay günü eşinin kendisini darbettiğini ve tehdit ettiğini belirtti. "Uyumadan önce, 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi." diyerek olayın seyrini anlattı. "Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Kendisiyle birlikte kendimi de yaktım. Pişmanım." dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı ve Ahmet Uluyol'un cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Mervenur Uluyol ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.