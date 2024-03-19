Kolonoskopi, kalın bağırsak ve rektumun incelenmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Kolonoskopi yönteminde, “kolonoskop” adı verilen bir cihaz kullanılır. Kolonoskopun ucunda bir ışık kaynağı ile kamera bulunur. Cihaz makattan sokularak, rektum ve kalın bağırsakların incelenmesini sağlar. Kolonoskopi sırasında kamera ve ışık kaynağı sayesinde alınan görüntü bir monitörde incelenir. Bu sayede, kalın bağırsaklarda polip, kanser gibi herhangi bir hastalık bulunup bulunmadığı anlaşılabilir. Ayrıca eğer varsa hemoroid, divertikül gibi oluşumlar da kolonoskopi sayesinde görülebilir.

Şüpheli alanlardan biyopsi de alınabilen kolonoskopi esnasında polipler de çıkartılabilir.

Nasıl bir cihaz ile kolonoskopi yapılır?

Kolonoskoplar, esnek plastik yapıda aletler olup, eğilip bükülebilen ve işlem sırasında geçtiği yerlere zarar vermeyen cihazlardır.

Cihazın ucundaki ışık kaynağı ve kameranın aldığı görüntü, bağırsak içindeki oluşumların dışarıdan incelenmesine olanak verir. Alınan görüntü monitöre yansıtılır ve videoya kaydedilir. Kolonoskop içinde bulunan bir kanal sayesinde bağırsak duvarında bulunan lezyonlardan ve şüpheli alanlardan örnek alınarak, patolojik inceleme için laboratuvara gönderilebilir.

Neden kolonoskopi yapılır?

Karın ağrısı, kansızlık, gaitada kan bulunması, kalın bağırsak alışkanlıklarında değişiklik yaşanması, sebebi bilinmeyen ve istenmeyen kilo kayıpları gibi durumlarda kolonoskopi yapılabilir.

Kolonoskopi kalın bağırsak kanserlerinin araştırılması için 50 yaş sonrası belirli aralıklarla yaptırılması önerilen bir testtir. Yakın akrabalarında kalın bağırsak kanseri olanların da belirli aralıklarla kolonoskopi yaptırmalarında fayda vardır.

Ayrıca, kalın bağırsakların içindeki bir kanamanın durdurulması, belirlenen poliplerin çıkartılması veya daralan alanların genişletilmesi için de kolonoskopiden faydalanılabilir.

Kolonoskopi kimler tarafından yapılır?

Kolonskopi işlemi gastroenterolog adı verilen uzman hekimler tarafından yapılır.

Kolonoskopi öncesi neler yapılır?

Kolonoskopi öncesi; hamile olup olmadığınızı, kalp veya akciğerlerle ilgili bir hastalığınızın bulup bulunmadığı, herhangi bir şeye alerjiniz olup olmadığını, kan pıhtılaşmasını etkileyen ilaçlar kullanıp kullanmadığınızı mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Özellikle kullanılan ilaçların belirtilmesi son derece büyük önem taşır. Doktorunuz kolonoskopi öncesi ilaçlarınızın kullanım şeklini değiştirmek isteyebilir.

Kolonoskopi öncesi yapılması gereken işlemlerden biri de, kalın bağırsakların temizlenmesidir. Bunun için doktorunuzun yazdığı ve nasıl kullanmanızı tarif edeceği solusyonu veya tabletleri içerek bağırsaklar temizlenebilir.

Kolonoskopi öncesi neleri yemeniz, neleri yememeniz gerektiği de doktorunuz tarafından size söylenecektir. Genellikle lif içeriği düşük ve bol sıvı içeren bir diyet önerilir. Kolonoskopi yapılmadan önce bir gece aç olmanız istenecektir.

Endoskopide olduğu gibi, kolonoskopi işleminden önce de kişinin rahatlaması için sakinleştirici bir ilaç uygulanır.

Kolonoskopi sonrası neler olur?

Kolonoskopi sonrası kısa bir süre gözlem altında tutulduktan sonra işe dönülebilir. Ancak, kullanılan yatıştırıcı ilaçlar sebebiyle, işlemden hemen sonra araba kullanılmaması ve o gün boyunca aşırı dikkat ve konsantrasyon gerektiren işlerden uzak durulması önerilir.