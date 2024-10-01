Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, soğuk havalarda ısınma ihtiyacını karşılamak için kombi bakımları hız kazandı. Birçok vatandaş, kombi sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için servislerin kapısını çalmaya başladı.BURSA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kombi bakımının önemi daha da belirgin hale geldi. Uzmanlar, düzenli bakım yapılmayan kombilerin hem enerji verimliliğini düşürdüğünü hem de arızalanma ihtimalinin arttığını ifade ediyor.

VATANDAŞLARIN YOĞUN TALEBİ

Bursa’da havaların soğumasıyla kombi bakım servislerine olan talep de arttı. Zaman zaman doluluk yaşadıklarını belirten servisler, yoğunluğun kış ortalarında daha çok arttığını, havaların tam soğumasını beklemeden kombi bakımlarının yapılması gerektiğini dile getiriyor.

Kombi bakım ücretlerinin 750 TL’den başladığını belirten servisler, kombilerin yılda en az bir kez bakımının yapılması gerektiğini ve kombinin verimli çalışabilmesi için filtrelerin temizlenmesinin önemli olduğunu vurguluyor.