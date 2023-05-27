Yunanistan’da yayın yapan Gündem Gazetesi’nin haberine göre ülkeyi bir ay içinde seçime götürecek seçim hükümeti yemin etti.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Sayıştay Başkanı Yannis Sarmas’ın başbakanlığında oluşturulan seçim hükümetinde bürokrat, teknokrat, büyükelçi ve emekli askerler yer alıyor.

Ülkeyi bir ay içinde seçime götürecek seçim hükümeti yemin etti. Sayıştay Başkanı Yannis Sarmas’ın başbakanlığında oluşturulan seçim hükümetinde bürokrat, teknokrat, büyükelçi ve emekli askerler yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığına ABD ve Avrupa Birliği’nde görev yapan tecrübeli Büyükelçi Vasilis Kaskarelis, Savunma Bakanlığına da eski Kara Kuvvetleri Komutanı ve eski Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis getirildi.

İŞTE HÜKÜMET 26 Mayıs Cuma günü yemin ederek göreve başlayan seçim hükümeti şöyle: Başbakan: Yannis Sarmas (Sayıştay Başkanı) Dışişleri Bakanı: Büyükelçi Vasilis Kaskarelis Savunma Bakanı: Eski Kara Kuvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis Sivil Savunma Bakanı: Evangelos Turnas Vatandaşı Koruma Bakanı: Haralambos Lalusis (eski Kara Kuvvetleri Komutanı) Sağlık Bakanı: (Prof. Anastasia Kotanidu) Eğitim Bakanı: Hristos Kittas (Kappodistria Üniversitesi eski rektörü) Kültür Bakanı: Yorgos Kumentakis Ekonomi Bakanı: Theodoros Pelagidis Kalkınma Bakanı: Eleni Lori – Dendrinu Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı: Patrina Paparrigopulu Çevre ve Enerji Bakanı: Pantelis Kapros Devlet Bakanı: Vasilios Skuris Hükümet Sözcüsü: İlias Siakantaris (gazeteci)