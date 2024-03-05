Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki başka bir otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi 9024. Sokak’ta meydana gelen kazada, C.K. idaresindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, park halindeki 34 HSM 833 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada C.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.