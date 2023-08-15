Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre %16,7 artarak 109.548 adet oldu. Kredili konut satışları yüzde 24 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında konut satış sayısı geçen yılın aynı ayına göre %16,7 artışla 109.548 oldu. İstanbul, 15.724 konut satışı veya %14,4 ile konut satışlarının en yüksek yüzdesine sahip oldu.

Satılan konut adetlerinde İstanbul'u 9 bin 688 adet ile %8,8 pay ile Ankara ve %4,7 pay ile 5 bin 203 adet ile İzmir izledi. Satılık konut sayısının en az olduğu iller ise 27 ile Ardahan, 40 ile Hakkari ve 91 ile Tunceli oldu.

7 AYDA YÜZDE 17,7 DÜŞÜŞ

Ocak-Temmuz döneminde satılan konut satışları sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %17,7 düşüşle 675.327 adet oldu.

KREDİ SATIŞLARI %24 DÜŞTÜ

Kredili konut satışlarını ifade eden ipotekli satışlar Temmuz ayında yıllık %24,1 düşüşle toplam 14.533 adet oldu. İpotekli satışların toplam konut satışlarına oranı ise %13,3 olarak belirlendi. Yedi ayda gerçekleşen konut kredisi satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,2 azalarak 136.063 adet oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 3.633 adedi, Ocak-Temmuz aylarındaki ipotekli satışların 43.132 adedi ilk satış oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 28,9 DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu.

Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 832 konut satışı ile İstanbul ve 263 konut satışı ile Mersin izledi.



EN ÇOK RUSLAR KONUT ALDI

Temmuz ayında Rusya vatandaşları Türkiye’den 772 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 272 konut ile İran, 204 konut ile Irak ve 146 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.