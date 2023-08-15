CHP’de değişim tartışmaları sürmeye devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. İmamoğlu, bugün saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

CHP’de değişim tartışmaları sürmeye devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada toplumun CHP’de lider değişikliği istediğini ifade etti. Değişimin şart olduğunu dile getirmişti. CHP genel başkanlığı adaylığı için birçok partilinin adı geçerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

İBB’den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, bugün saat 12.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyecek. İmamoğlu’nun yeniden İBB Başkanlığı adaylığını açıklayacağı, yerel seçimlerde başarı elde edilebilmesi için değişim çağrısını yenileyeceği öne sürülüyor.