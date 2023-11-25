AK Parti'nin konut kredileriyle ilgili olarak TBMM'ye sunduğu torba yasa teklifi dikkat çekti. Buna göre, krediyle birden fazla konut alacak vatandaşlar yüzde 15 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ödeyecek.

İlk konutunu alanlar, habere göre bu vergiyi ödemeyecek. BSMV, konut kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden hesaplanacak. Anaparaya BSMV uygulanmayacak.

KONUT KREDİLERİNİ FRENLEYECEK Mİ?

Örneğin 2 milyon liralık konut kredisi kullanıp, ikinci konutunu alanlar 1 milyar lira faiz ödüyorsa 150 bin lira da BSMV ödeyecek. Ayrıca sigorta işlemlerine de BSMV yükü binecek.

İktidar uzun süredir istisna uygulanan bu vergi yeniden getirerek konut kredilerini frenlemeyi planlıyor. Torba yasa teklifinde seçim öncesi afları da içeren çok sayıda önemli madde bulunuyor.