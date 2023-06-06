Konya Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren solar enerji sistemlerini yaygınlaştırıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan temin etmek amacıyla kurduğu solar enerji sistemlerini giderek yaygınlaştırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde yenilenebilir enerji çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ve içme suyu kuyusu pompalarının çalışmasını sağlayan fotovoltaik paneller kullandığını kaydeden Başkan Altay, sistemin oluşturduğu maliyeti en geç 5 yıl içerisinde amorti ettiğini ifade etti.

30 yıl kullanım ömrüne sahip solar enerji sistemlerinin, KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne 8 yılda 3 milyon 723 bin kW enerji ürettiğini ve yüksek tasarruf sağladığını belirten Altay, “Şehir merkezinde ve farklı ilçelerimizde 31 ayrı noktada hayata geçirdiğimiz solar enerji sistemleri, toplamda 2 bin 77 fotovoltaik panelden oluşuyor” dedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR YENİ GES PROJELERİ HAZIRLADI

Başkan Altay, solar enerji sistemlerinin KOSKİ’yi aynı zamanda yüksek maliyetli enerji nakil hatları kurma masrafından da kurtardığını vurgulayarak; “Elektrik harcamalarını en aza indiren bu sitem, enerji nakil hatlarının kuyulara uzak kaldığı bölgelerde büyük bir eksikliği de gidermiş oluyor. Güneş enerjisinden faydalanan sistem, gökyüzünün aydınlanmasıyla birlikte kesintisiz su üretimi yapıyor. Havanın kararmasıyla devre dışı kalsa da bölgenin su ihtiyacı halinde şebeke elektriğiyle su üretimine devam edebiliyor. Ayrıca KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz bünyesindeki depolarda güvenlik kameraları, SCADA, haberleşme ve klorlama sistemlerinin elektrik ihtiyacı da solar enerji sistemlerinden temin ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi, tükettiği enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılamak için yaklaşık 104 megavat gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımına da hazırlanıyor.