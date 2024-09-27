Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde her gün 3 seans halinde gerçekleştirilen eğitimler kapsamında öğrencilerin doğal afetler ve yangınlar konusunda bilinçlendiriliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencileri için düzenlediği teorik ve uygulamalı itfaiye eğitimleri yeni eğitim-öğretim döneminde de devam ediyor.

Teorik ve uygulamalı geçen eğitimlerde minik öğrencilere yangının nasıl başlayacağı ve yayılabileceği örneklerle açıklanırken çocuklar eğitimlerde itfaiye araçlarını inceleme ve ekipmanları tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca, deprem, sel ve diğer doğal afetler sırasında yapılması gerekenler de çocuklara anlatılıyor. Öğrenciler bu sayede, afet anında paniğe kapılmadan güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğreniyor.

EĞİTİMLERE ŞİMDİYE KADAR 113 BİN 981 ÖĞRENCİ KATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği itfaiye eğitimlerine bu yıl 32 bin öğrencinin katılması hedefleniyor. 4 yıldır süren eğitimlerden ise bu zamana kadar 113 bin 981 öğrenci faydalandı.