Konya'da Selçuklu’da yaz aylarında gelenek haline gelen ve vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği Sille Seyir Tepesi “Uçurtma Şenliği” bu hafta sonuna da renk kattı.KONYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle adından söz ettiren Selçuklu Belediyesi başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanın faydalanabileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Sille Seyir Tepesi “Uçurtma Şenliği” hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar için keyifli bir organizasyon oldu. Konya’nın en güzel izlenebildiği mekânlarından biri olan Seyir Tepesinde gerçekleştirilen organizasyonda rengârenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

Aileler ve çocukların sıcak havalara aldırış etmeden doyasıya eğlendiği uçurtma şenliğinin ilki temmuz ayında yapılmıştı. Yüz boyamadan, uçurtma yapmaya kadar ayrı ayrı birçok oyun alanının bulunduğu etkinlikte çocuklar hafta sonunun tadını çıkardı. Gündüz çocuklar için yapılan etkinliklerin yanı sıra akşam gerçekleştirilen Teoman Oral konseri ile de aileler doğa ile iç içe vakit geçirmenin tadını bir kez daha yaşadı.

Etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, aileler ve çocuklar katıldı. Her fırsatta çocuklarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı onların gerçekleştirdiği aktiviteleri yakında izleyip eğlencelerine ortak oldu.

Çocukların mutluluklarına ortak olan Başkan Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlar için ne yapsak azdır. O yüzden yaz tatilinin başlangıcından itibaren çocuklarımız için farklı etkinlikler, organizasyonlar düzenliyoruz. Mahalle şenlikleri düzenliyoruz. Seyir tepemizde uçurtma şenliği düzenliyoruz. Buradaki hedefimiz çocuklarımız hem yaz tatilini güzel bir şekilde geçirsinler hem de aileleriyle birlikte olsunlar. Mutlu olsunlar. Bir taraftan da atölye faaliyetleri yapıyoruz ki çocuklarımız eğlenirken kendilerini de keşfetsinler ve kendileriyle ilgili, ilgi kabiliyetleriyle ilgili de burada farklı şeyleri öğrensinler istiyoruz" dedi.