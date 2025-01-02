Konya Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programda Hacivat Karagöz ve Nasrettin Hoca sahne gösterisi, eğlenceli atölye etkinlikleri, yüz boyama faaliyetleri ve çocuklara süt ikramı yapıldı. Sosyal tesis önünde çocukların katılımı ile bir basın açıklaması yapıldı. Gazze, Doğu Türkistan, Ukrayna ve dünyadaki tüm çocuklar için kardeşlik mesajı verildi. Etkinlik çocuklar tarafından yapılan kardeşlik temalı dua ile son buldu.

Etkinliğe katılan çocuklar kendilerine güzel bir gün yaşatan Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.