Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerindeki (TRSM) hastalar için masa tenisi turnuvası gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvada konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koç, “Bu turnuvayla danışanlarımızın bizlerle, toplumla kaynaşmasına katkıda bulunuyoruz. İnşallah bu güzel etkinliklerimize devam edeceğiz. Her zaman yanımızda gördüğümüz Büyükşehir Belediyemiz ve alt kuruluşlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt, Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Közoğlu, Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Doktor Ülkü Beşiktepe Ayan’ın da katıldığı programda; Beyhekim, Numune, Akşehir ve Ereğli TRSM’de tedavi gören hastalar, şampiyonluk için turnuvada mücadele etti.

Turnuva açılışında Özel Gençler Mehter Takımı’nın konseri ilgi görürkün; TRSM’deki hastalardan oluşan amigo ekibi de etkinliğe renk kattı.

Katılımcılar da etkinlikler sayesinde stres attıklarını, benzer programlarla sosyalleşerek kendilerini daha mutlu hissettiklerini söyledi.

Turnuva kapsamında; Beyhekim TRSM birinci, Numune TRSM ikinci, Akşehir TRSM üçüncü ve Ereğli TRSM dördüncü oldu.