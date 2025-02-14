KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesporlu Melek Yağmur Ergün, 8 Şubat’ta Antalya’da başlayan 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı.

Melek Yağmur Ergün, 60 ülkeden yaklaşık 3000 sporcunun mücadele ettiği prestijli turnuvada Yıldız Bayanlar kategorisi 55 kg’da birbirinden zorlu rakiplerini geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası arenada ülkemizi ve kulübünü başarıyla temsil eden genç sporcu, gösterdiği üstün performansla büyük alkış aldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi büyük ve önemli bir turnuvada elde ettiği başarıdan dolayı Melek Yağmur Ergün’ü ve antrenörlerini tebrik etti.

Yağmur’un aldığı başarıyla, kulübün başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Alınan her başarı ile Meram gençliğine duyduğumuz güven her geçen gün artıyor. Sporcumuzun bu başarısı, kulübümüzün tüm branşlardaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Ne kadar gurur duysak azdır. Bu vesile ile Yağmur kızımızı tebrik ediyor, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.