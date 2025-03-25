KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 yarışması başlıyor. Türkiye Yüzyılı’nda Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunarak yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin amaçlandığı ve geleceğin mühendislerini, teknoloji liderlerini ve mucitlerinin yetiştirilmesi hedeflendiği TEKNO-SEL 2025, 13-15 Mayıs tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenecek. Farklı okullardan yüzlerce öğrencinin çeşitli kategorilerde tasarladıkları robotlar ile yarışacağı organizasyon için 24 Mart’ta başlayan ön başvurular 25 Nisan’a kadar sürecek. Konya’nın en büyük teknoloji yarışması olan Selçuklu TEKNOSEL’in artarak devam edecek teknoloji dalgası, gençlere teknolojik projeler geliştirmesi için özel bir platform sunacak ve tüm katılımcılara ilham verici bir ortam sağlayacak.

Yarışmalar, Robotik ve Serbest Proje alanları olmak üzere toplam 8 ana kategoride gerçekleştirilecek. Serbest Proje, Tasarla Çalıştır ve Mini Drone kategorilerine Konya genelinde, diğer kategorilerde ise Selçuklu sınırlarında başvurular kabul edilecek. Serbest Proje kategorisinde düzenlenecek yarışmalara başvurular, Akıllı Şehirler, Tarım ve Su, Enerji, İmalat ve Verimlilik temalarında; yazılım, mekanik, mekatronik ve sosyal proje türlerinde yapılacak. Yarışmaya başvurmak isteyen katılımcılar tekno-sel.com.tr adresinden yarışmayla ilgili tüm detaylara ulaşabilecek.

Serbest Proje kategorisinde düzenlenecek yarışmalar için 75 takım için 75 adet stant kurulacak. Takımlar yarışmaya katıldıkları ürünleri stantlarda sergileyecek ve sırası gelen takım jüri önüne çıkacak. Organizasyon süresi boyunca her bir stant içerisinde yarışmaya katılan projeler sergilenecek. Uluslararası Spor Salonu’nun otopark alanında kurulacak olan teşhir çadırlarında ise yıl boyunca üretim ve satış yapan okulların ürün tanıtım sergisi, üniversiteler, T3 Vakfı (Deneyap, Bilim Konya), SETAP atölye etkinlikleri, Gençlik Meclisi ve Selçuklu Belediyespor Kulübü yer alacak. Çadır alanında öğrencilerle birlikte eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölye aktiviteleri gerçekleştirilecek ve çeşitli oyunlar oynanacak. Etkinlik boyunca katılımcılar teknolojiyle iç içe olmanın keyfini çıkaracak.