KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım alanında hayata geçirilen örnek uygulamalar ödül almaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından iki yılda bir düzenlenen Conf-ITS’25 Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı’nda “Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri” başlığında “Ulaşımda Dijital İkiz Platformu Geliştirilmesi” projesi ile “Belediyecilik Ödülü”nü kazandı.

Ankara Teknopark’da düzenlenen ödül töreninde bu prestijli ödülü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Aysel Kandemir, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş’a takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, anlamlı ödülü Konya'ya ve Konyalılara armağan ettiklerini söyledi. Başkan Altay, akıllı şehir vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi Dijital İkiz Platformu ile ulaşım ve trafik alanında kullanılan tüm altyapı ve akıllı sistemlerin gerçek zamanlı olarak takip edildiği, yapay zeka ile analiz ve öngörülerin çıkarıldığı trafik sıkışıklığının azaltılması ve toplu taşıma güzergahlarının verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Proje, sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturarak şehirlerde yaşayan insanların hayat kalitesini artırmayı, karbon ayak izini azaltmayı ve ekonomik kayıpları en aza indirmeyi hedefliyor.