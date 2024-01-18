Tut Getir!

Evlerimizdeki minik dostlarımızın seveceği aktivitelerden biri kesinlikle fırlattığınız herhangi bir nesneyi yakalayıp elinize teslim etmektir. Bu aynı zamanda minik dostlarımızın hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlayan bir aktivite. Kesinlikle öneriyoruz!

Bulmacalar!

Sadık dostlarımızın eğitim süreçlerinde algılarını açık tutmak ve zihinsel gelişimlerine destek olmak için bulmacaların yeri de ayrıdır. Emin olun bulmacalardan çok keyif alacaklar, deneyin.

Belli Ölçüde Serbestlik Tanıyın!

Yürüyüşe çıkardığınızda bir şeyi merak edip yanına gittiğinde, hemen onu çekip rahatsız etmeyin. Mümkün olduğunca rahat olmasını sağlayın. Emin olun çekip çekiştirilmekten en az biz kadar onlar da hoşlanmıyor.

Ten Teması!

Sadık dostlarımızın sevdiği bir diğer şey de doğrudan onunla temasta olmanız. En basitinden başını okşamanız bile size olan güvenini artıracaktır.

Ona Ödül Verin!

Bir hedefe ulaştıklarında onlara ödüller vermek, iyi bir teşvik yoludur. Tabi bunu yaparken biraz ölçülü olmak gerekebilir.

Televizyon!

En ilginç maddemiz bu olsa gerek. Evde olmadığınız zamanlarda, evcil hayvanlarınız için onların ilgisini çekebilecek bir kanal açıp televizyonu öylece bırakmanızın, hayvanlarınızın yaşadığı yalnızlık kaygısını azalttığı ispatlanmış bir gerçek.