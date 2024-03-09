Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yörükali Mahallesi’nde anayolun üzerinde konuşlanan köpek barınma alanındaki yaklaşık 300 başıboş köpek, yollarda araçların altında kalarak telef oluyor.

Mudanya’nın Yörükali Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 köpek, açık barınaktan yolla çıkarak araçlarına altında kalıyor. Bu nedenle bir çok köpek araçların altında can veriyor. Üstelik sürüler halinde gezen köpekler, bölgede yürüyüş yapan insanlara saldırmasında vatandaşlara panik oluşturuyor. Çevre sakinleri Mudanya Belediyesi tarafından konuşlandırılan bu yerin daha korunaklı yerler alınmasını istiyor.

Vatandaşlar, "köpekler de ezilmesin, insanlarda huzur içinde yürüyüş yapsın" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.