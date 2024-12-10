Kocaeli Büyükşehir, Körfez Kabakoz Mahallesi’nde kentsel dönüşüme başlıyor.

Güvenli yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projelerine hız veren büyükşehir, Körfez Kabakoz Mahallesi için düğmeye basıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Kabakoz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 7.2 hektarlık alan “Rezerv Yapı Alan” ilan edildi. 7.2 hektarlık alan için uzlaşma görüşmelerine yakın zamanda başlayacak olan Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’nde olduğu gibi TOKİ ile işbirliği yaparak, Derince Yenikent Mahallesi’nde Kabakoz için de yeni konut projeleri geliştirecek.

Kentsel dönüşüme büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde Kabakoz Mahallesi için dönüşüme başlıyor. Büyükşehir’in rezerv alan başvurusu kabul edilerek kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmıştı. Kabakoz bölgesinde 7,2 hektarlık alanın tamamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm kapsamında Kabakoz Mahallesi alanında yapılan tespit çalışmaları tamamlandı. Rezerv alan ilan edilen 7,2 hektarlık alan üzerinde 185 yapı, 477 konut ve 16 ticaret alanı bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı uzlaşma görüşmelerine başlayacak. Bu doğrultuda bölgede ofis kurulum çalışmaları tamamlandı. Bin 600 kişinin yaşadığı mahallede 362 hak sahibi bulunuyor.

Büyükşehir, hak sahipleri ile görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda duyuru yapacak.