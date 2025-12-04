Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hizmete başlayan mağazayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Türk Kızılay Körfez Şube Başkanı Metin Bostan ve yönetim kurulu üyelerinden mağazanın işleyişi hakkında bilgi alan Söğüt, rafları gezerek ürünleri inceledi.

"Sosyal dayanışmayı güçlendiriyor"

Projenin hayata geçmesinde emeği olan Kızılay yönetimine ve gönüllülere teşekkür eden Başkan Söğüt, gönüllülerin özverili çalışmalarını yerinde gözlemledi. İlçedeki sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürüne katkı sunan mağazanın, ilerleyen dönemlerde daha fazla vatandaşa ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.