Balıkesir’in Edremit ilçesinde uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Körfezde Olay Gazetesi 30. yaşını kutladı.

17 Eylül 1994 yılında ilk sayısı çıkan Körfezde Olay Gazetesi 9 bin 38’inci sayısı ile yayın hayatına devam ediyor. 12 sayfa, renkli günlük olarak çıkan gazetenin İmtiyaz Sahibi Emrah Çakmak 30. yıl pastasını Edremit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Güngör Güneş ile birlikte kesti. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Emrah Çakmak “Dün olduğu gibi bugün ve yarın da, en iyi performansı, kendi değerlerimizle, ekibimizin değerleri ve uyumlu çalışmalarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Amaçlarımıza ulaşmak için, sıkıntılarımızı göğüsleyere, yaygın, bölgesel ve yerel gazeteler ve daha güçlü olarak yeniden doğmayı hedefliyoruz.” Dedi.

Edremit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Güngör Güneş ise “Bölgemizin değerli yayın kuruluşlarından Körfezde Olay Gazetesi’nin 30. Yılını kutluyorum. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda bu güzel çalışmalarına aralıksız devam edilmesini temenni ediyorum.” dedi.