Olay, saat 16.30 sıralarında Urla ilçesi İskele Limanı’nda meydana geldi. Arızalı olduğu ileri sürülen 3 milyon lira değerindeki teknede henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Tekne patlama sonrası alev topuna dönerken, bu esnada teknenin üzerinde bulunan tekne sahibi İ.S. ile arkadaşı T.T. canlarını denize atlayarak kurtardı. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polyester tekne alevlere teslim olurken, gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası yetersiz kalırken, tekne battı. Yangın esnasında çıkan kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA