Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda, Yazır Mahallesinde bulunan bir işyerinde çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin, yapılan otopside bıçak izlerine rastlanan Mustafa Geyikpınar olduğu belirlendi. Polis ekipleri, yangının ardındaki şüpheli durumu araştırmak amacıyla Geyikpınar'ın öldürüldükten sonra işyerinin ateşe verildiği ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına hızla müdahale ederek söndürdü. Ancak işyerinde yapılan incelemede, yanmış bir erkek cesedi bulundu. Yapılan tespitler sonucunda, ölen kişinin Mustafa Geyikpınar olduğu ortaya çıktı. Geyikpınar'ın zaman zaman işyerinde kaldığı belirlendi.

Geyikpınar'ın cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Gerçekleştirilen otopside, Geyikpınar'ın vücudunda bıçak izlerine rastlandı. Bu bulgu, polisin dikkatini çekerek olayın cinayet olma ihtimalini güçlendirdi.

Polis, soruşturmayı derinleştirirken, Geyikpınar'ın en son görüldüğü kişi olarak belirlenen meslektaşı ve arkadaşı Feyzullah Kumru'yu gözaltına aldı. Kumru'nun polise verdiği ifadesinde, Geyikpınar ile aralarında çıkan alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Geyikpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra işyerini yangın süsü vermek amacıyla ateşe verdiğini itiraf ettiği iddia edildi.

Feyzullah Kumru, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Polis, olayla ilgili detaylı incelemelerini sürdürüyor.