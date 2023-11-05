Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak hemen hastaneye sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bu acı olay bizi derin bir üzüntüye boğdu. Şehit olan kahraman Onur Özbek'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Onur Özbek için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, "Bugün, kahraman silah arkadaşımız Onur Özbek'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olan bu kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyorum" şeklinde konuştu.