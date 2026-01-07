Rekabet Kurulu, Kocaeli, Denizli ve Hatay'daki fabrikaları ile sektöründe faaliyet gösteren Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye firmaya 64 milyon TL'lik yıkıcı fiyat cezası kesti.

Kimya, tarım, temizlik ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Koruma Şirketler Grubu'nun kimya şirketine yıkıcı fiyat uygulayarak rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle rekor düzeyde ceza verildi. Rekabet Kurulu, üç fabrikası bulunan Koruma Şirketler Grubu şirketi Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı. Kurul, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. Maddesinin ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında rekabetin ihlal edildiği gerekçesiyle 164 milyon 484 bin 83 TL 28 kuruş tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sektörün en büyük kimya komplekslerinden biri olan İzmit merkezli firmanın sanayi, tarım, temizlik gibi bir çok sektöre hitap eden ürünlerin üretildiği fabrikaları Kocaeli, Denizli ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunuyor.