15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde meydana gelen talihsiz bir olayda, motosikletiyle emniyet şeridinde seyreden genç kadın, trajik bir kaza geçirdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve olayın detaylarına göre aktarıldı.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. 22 yaşındaki Buket Akdaş isimli genç kadın, Anadolu yakasından Avrupa yakasına motosikletiyle seyahat ediyordu. Ancak emniyet şeridinde ilerlerken, yasak olmasına rağmen koşan bir vatandaşla çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Buket Akdaş, yerde savruldu ve yan şeritten gelen bir aracın altında kalarak birkaç metre sürüklendi.

Kaza anının şokunu yaşayan diğer bir kişi ise, motosikletlinin aracın altında olduğunu fark etmesine rağmen olay yerinden kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle bir süre bacağını tutan bu kişi, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Kazanın ardından diğer motosiklet sürücülerinin yardımıyla aracın altından çıkarılan Buket Akdaş, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra talihsiz genç kadının kaburgalarında yamulma ve vücudunda yaralanmalar meydana geldiği bildirildi.

Buket Akdaş, kazayı şu şekilde anlattı: "Anadolu yakasından Avrupa yakasına istikamet ediyordum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecektim. Trafik olduğu için diğer motosiklet sürücülerinin de yaptığı gibi sağ şeride geçip devam ettim. Arabaların arasından geçmekten daha güvenli bir yol. Sağ şeritten ilerlerken uzaktan bir yayanın koştuğunu gördüm. Görür görmez yavaşlamaya başladım. Yavaşça yanından geçmek isterken bir anda yayanın dönüşüyle yere düştüm. Arabanın altına sürüklenmeye başladım. Yaya, bu durumda hiçbir şey yapmadı ve olayı izleyip oradan uzaklaştı. Bu davranış hoş değildi. Adli süreci başlattık. Umarım bir daha böyle bir vicdansızlık yapmaz."

Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedilerek adli süreç başlatıldı.