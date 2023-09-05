Maalesef akciğer kanserli hastaların %85'i sigara içen kişilerdir yani akciğer kanserlerinin %85'inden sigara sorumludur. Bu çok önemli bir risk faktörüdür. Sigara yani tütün ve tütün ürünlerinin hepsinde kanserojen maddeler vardır. Bunlar başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerine yol açmaktadır.

Akciğer kanseri yaklaşık %15 oranında sigara içmeyenlerde de görülebilmektedir. Bu yüzden başka faktörleri de düşünmekteyiz. Hava kirliliği ve asbest de diğer önemli risk faktörleridir. Radon gazının yoğun olduğu yerlerde akciğer kanserinin görülme sıklığı daha fazladır. Yani radon gazı da akciğer kanseri için bir risk faktörüdür. İçme sularında bulunan arsenik de akciğer kanseri gelişmesi riskini maalesef artırmaktadır. Bunlar önemli risk faktörleridir, ancak esas birinci sırada sigara kullanımı gelmektedir.