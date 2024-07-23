Kosova’dan İstanbul’a gelen 44 yaşındaki hasta, eşinin fedakarlığı sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Kocasına böbreğini veren Hatmane Dina, “Hiçbir şekilde tereddüt etmedim. İlk haberi aldığımız anda teklif eden bendim” dedi.

Kosova’da bir şirkette aşçılık yapan 3 çocuk babası Xhemajl Dina’ya, yaklaşık 1 buçuk yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Diyalize girecek duruma gelen Dina, eşi Hatmane Dina (42) ile birlikte Kosova’dan İstanbul’a geldi. Biruni Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne başvuran çift, Genel Cerrahi Uzmanı Halil Erbiş ve ekibi tarafından organ nakli operasyonuna alındı. Başarılı geçen ameliyatından ardından Xhemajl Dina, yeniden sağlığına kavuştu.

“Herkesin yapabileceği bir şey değil”

Operasyonundan ardından konuşan Xhemajl Dina, “2007 yılında eşimle evlendim. 2 kız bir erkek çocuğumuz var. 8 yıldır bir şirkette aşçı olarak çalışıyorum. Bu hastalığa 1 buçuk yıl önce teşhis koyuldu. İlk öğrendiğimde çok fazla üzülmedim. Çünkü Allah’tan gelen bir hastalık. Kosova’daki doktorlar, acele etmeme gerek olmadığımı söyledi. 1 buçuk yıl bekledim. Daha fazla beklemeden İstanbul’a gelerek tedavimi gördüm. Eşim bana böbreğini verdiği için çok mutluyum. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Biz ailecek konuştuk. Bazılarının şeker ve tansiyon hastalığı vardı. Kimsenin verebilecek durumu yoktu. Sadece eşim bana yardımcı olabilirdi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Hiçbir şekilde tereddüt etmedim”

Eşine böbreğini veren Hatmane Dina ise, “Çok iyi hissediyorum ve mutluyum. Hiçbir şekilde tereddüt etmedim. İlk haberi aldığımız anda teklif eden bendim. Eşim değildi. Eşimin iyi olması beni mutlu ediyor” diye konuştu.

“Eşi imdadına yetişti”

Operasyonla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Halil Erbiş, “Ameliyata hızlı bir şekilde hazırladık. Kısa bir sürede gerçekleştirdik. Böbrek yetmezliği hastasıydı. Halsizliği vardı. Diyalize bağlanmak üzereyken eşi imdadına yetişti. Başarılı bir ameliyat oldu. Hasta taburcu olabilecek bir durumda. Durumu gayet iyi. İdrarını normal yapıyor. Suyunu ve yemeğini kısıtlamak zorunda değil. Buradan memleketine gidecek” dedi.