Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni coşkuyla gerçekleştirirken, açılış dersi, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk tarafından verildi. Hollywood filmlerinden sahneler eşliğinde yapay zeka ve cerrahi konulu ders, katılımcılara büyük bir ilham kaynağı oldu.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni coşkuyla gerçekleştirdi. Törene, üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve Mütevelli Heyet Üyeleri, KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizin anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlk konuşmayı gerçekleştiren Eczacılık Fakültesi öğrencisi Sude Naz Yaşar, yeni akademik yılın heyecanını ve umutlarını paylaştı. Ardından kürsüye çıkan KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitenin gelişimi, vizyonu ve akademik başarıları hakkında önemli vurgularda bulunarak, öğrencileri yeniliklere açık olmaya ve liderlik vasıflarını geliştirmeye teşvik etti.

Açılış dersi, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk tarafından verildi

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu da konuşmasında, yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimleriyle KOSTÜ’nün öğrencilere sunduğu fırsatların önemini vurguladı ve gençlerin eğitim süreçlerinde nasıl başarılı olabileceklerine dair tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, üniversite eğitimi sürecinde aynı zamanda bir işte çalışmanın önemine vurgu yaptı ve üniversitenin hem akademik hem de sosyal gelişime verdiği önemi dile getirdi.

Törenin en önemli anlarından biri olan açılış dersi, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk tarafından verildi. Hollywood filmlerinden sahneler eşliğinde yapay zeka ve cerrahi konulu ders, katılımcılara büyük bir ilham kaynağı oldu. Prof. Dr. Cantürk, teknolojinin sağlık alanındaki dönüştürücü etkilerini çarpıcı örneklerle anlatarak, yapay zekanın cerrahideki devrim niteliğindeki rolünü vurguladı.

Tören, Prof. Dr. Cantürk’e hediye takdimi yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.