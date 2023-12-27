Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mevcut durumda bir dizi virüsün dolaştığını özellikle 2008'de ortaya çıkan ve halk arasında Domuz gribi olarak bilinen H1N1'in önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Yavuz, grip vakalarının geçen yıla kıyasla erken başladığını ve özellikle Aralık ayı itibariyle yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.

Türkiye'de H1N1'in domuz gribi olarak bilinen türünün öne çıktığını belirten Yavuz, "Şu an dolaşımda birçok virüs ve bazı bakteriler var. Ancak özellikle 2008'de pandemi yapan H1N1'in bu mevsimde baskın olduğunu görüyoruz. Bu durumu daha net değerlendirebilmemiz için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün verilerine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

“Kovid Halen Mevsimsel Değil!”

Kovid'in hâlâ mevsimsel bir viral enfeksiyona dönüşmediğini ve JN1 mutasyonunun Türkiye'de aktif olduğunu düşündüklerini belirten Prof. Dr. Yavuz, grip ve Kovid'in özellikle riskli gruplar için hâlâ ciddi bir tehlike arz ettiğini vurguladı. Yavuz, "Risk altındaki gruplar grip aşısı yaptırmalı ve kalabalık yerlerde maske takmalıdır" dedi. Grip aşısının yaygın bir yanlış anlamaya neden olduğunu belirten Yavuz, "Grip aşısı ölü virüs aşısıdır ve hastalığa neden olamaz.

Aksine ağır sonuçları önleme konusunda etkilidir. Grip ve Kovid için erken tanı ve tedavi açısından testlerde yeterli olamamamız bir sorundur. Özellikle aile hekimliklerinde testlere ulaşma konusunda zorluklar yaşanmaktadır" diye ekledi. Eczanelerden alınan antijen testlerinin negatif durumda doğru sonuç veremeyeceğine de dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Antijen testleri pozitifse doğrudur, ancak negatifse PCR testleriyle doğrulama yapılmalıdır" dedi. Çocuklarda Beta bakterisinin arttığına değinen Prof. Dr. Yavuz, "Çocuklarda Beta mikrobunun neden olduğu enfeksiyonlarda artış gözlemlenmektedir. Özellikle A grubu hemolitik streptokok, bademcik iltihabı gibi sorunlara yol açabilir. Semptomlara dayanarak kesin bir teşhis koyulmaz. Bu nedenle hekimle görüşmek önemlidir" şeklinde konuştu.