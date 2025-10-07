Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçedeki sosyal dayanışmayı pekiştiren geleneksel köy hayırlarına katılarak vatandaşların bir araya gelme sevincine ortak oldu.

Kaymakam Odabaş ilçenin önemli mahallelerinden olan Kızılkeçili ve Narlı’da düzenlenen geleneksel hayır programlarına katılım sağladı.

Düzenlenen bu anlamlı etkinliklerde mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet eden Kaymakam Odabaş, yapılan hayırların bereketli olması temennisinde bulundu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği hayır programlarına; İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da iştirak etti.

Asırlardır süregelen kültürel mirasın önemli bir parçası olmaya devam eden köy hayırları, mahalle sakinlerini bir araya getirerek dayanışma ruhunu güçlendirdi. Etkinliklerde hayır duaları eşliğinde vatandaşlara geleneksel lokma ve yemek ikramlarında bulunuldu.

Kaymakam Ahmet Odabaş, programda yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin önemine değinerek, "Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden olan köy hayırlarımızın yaşatılması büyük önem taşıyor. Bu vesileyle emeği geçen tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyor, hayırların kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.