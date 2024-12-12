Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Resmi Gazete'de resmi olarak yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, deprem bölgesindeki arsa ve arazi teslimleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapıldığında KDV'den muaf olacak. Ayrıca, riskli yapı tespiti yapılan parsellerde gerçekleştirilen plan değişiklikleri için belirli bir emsal oranına kadar değer artış payı alınmayacak.

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre tanınacak.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ile bu yapıları çevreleyen tel örgü, çit ve duvar gibi yapılar hakkında TOKİ, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.

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