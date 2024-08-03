İzmit Belediyesi, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde inceledi.

İzmit Belediyesi yetkilileri, her hafta merkez ve kırsal mahallelerde ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaçları yerinde değerlendiriyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, birim müdürleri ile birlikte Çağırgan Köyü ile Çayırköy Mahalle’sini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Ertürk ve beraberindeki birim müdürleri, muhtarlarla birlikte köydeki sorunları ve eksiklikleri yerinde tespit etti. Ertürk, köyde yaşayan vatandaşların isteklerini dinleyerek, belediyenin imkânları doğrultusunda gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.