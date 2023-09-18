Günümüzde pek çok kişi nakit ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için bankaların ve finansal kuruluşların sunmuş olduğu ürünlerden yararlanmak için başvurular gerçekleştirmektedirler. Bu başvurular sonucunda ihtiyaçları doğrultusunda bankaların hazırlamış oldukları kredi ürünlerini kullanabilmektedir. Bu nedenle kredi alınırken bakılan kriterler nelerdir başlığı altındaki maddelere dikkat edilerek gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Kredi Kullanım Koşulları Nelerdir

Tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek seçenekler ile hazırlanmış olan bu kredi ürünlerinden yararlanabilmek için de bankalar çalışma politikalarınca belli koşul ve kriterler istemektedir. Bu tabloya uyum gösterilmesi halinde bankalar ile sorunsuz bir şekilde çalışmak ve talep edilen krediyi kullanmak mümkündür.

KKB Notu

Bankalar tüketicilerin yapmış oldukları başvurular sırasında başvuru sahibinin talebine yanıt verebilmek için incelemeler yapmaktadır. Öncelikle bu inceleme aşamasında KKB notu olarak bilinmekte olan kredi notu sorgulaması yapılmaktadır. Kredi notu Kredi Kayıt Bürosu tarafından geçmiş tüm finansal çalışmaların detayları ile oluşturulmuş bir not skalasıdır.

Bu notun düşük ya da yüksek olması ile doğru orantılı olarak kredi başvurusunun ön elemesinde yanıt alınmaktadır. Bir kişinin kredi notu yüksek ise bankanın ön elemesinden olumlu yanıt almakta ve diğer incelemelere tabii tutulmaktadır. Gelir durumunun talep edilen kredi tutarının %50’sinden fazla olmaması halinde kredi başvurusu anında onaylanmakta ve bankanın potansiyel müşterisi olabilmektedir.

Aylık Gelir Durumu

Kredi alınırken bakılan kriterler nelerdir hususunda ele alınacak bir diğer konu ise kişinin aylık gelir durumudur. Tüketicilerin sigortalı olarak çalışmakta olduğu işi mevcut ise ve düzenli bir aylık gelir sahibi ise kredi başvurusu büyük oranda olumlu yanıtlanabilmektedir. Ancak bu hususta unutulmaması gereken en önemli ayrıntı ise kişinin gelir durumu üzerinden oluşturulacak ödeme planlarında taksitlerin karşılanamayacağı tutarlarda kredi başvurusu yapılması kredinin olumsuz yanıtlanmasına neden olabilecektir. Bu nedenle bankalara müracaat edildiğinde ihtiyaç duyulan kredi tutarını ve kullanılabilecek üst limit tutarı öğrenmekte fayda vardır.

Kolay Kredi Alabilme Yöntemleri

Kredi alınırken bakılan kriterler arasında sayılan kredi notu, gelir durumu ve risk analizlerinin dışında bankaların kendi çalışma politikalarınca belirlemiş oldukları koşullar ve şartlar da bulunabilmektedir. Ancak yukarıda belirtilmekte olan koşullar ve kriterlerin sağlanması ile pek çok bankadan talep edilen kredinin üst limit sınırını aşmaması koşulu ile kullanılması mümkün olmaktadır. Sigortasız çalışmakta olan kişiler ise gelirlerini belgeleyebildikleri takdirde ya da taşınmaz bir mülkü ipotek göstermesi ile kredi kullanabilme hakkına da sahiptir.