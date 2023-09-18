Kredi borcu erteleme nasıl yaparım, kredi borcu erteleme için şartlar nelerdir? Herkes kredi borcu erteleme yapabilir mi? kredispara.com sizler için araştırmaya devam ediyor! Kredi borcu erteleme yapabilmek için neler gerekli, bu yazımızda sizlerle buluşuyor!

Kredi Borcu Erteleme Hizmeti

Kredi borcu erteleme hizmeti, bankaların son zamanlarda müşterilerine sunduğu yeni hizmetler arasında yer almaktadır. Bankalar, kredi borçlarının taksitlerini erteleme yaparak kredi müşterilerine yardımcı olmaktadır. Ancak, bu hizmet çoğu banka tarafından ücretsiz yapılmamakta, bankalar işlem ücreti almaktadır. Her ne kadar bu işlemden ücret alınıyor olsa da bir krediyi yeniden yapılandırma yapmaya göre çok daha az maliyetli olmaktadır. Müşterilerin çoğunluğu da buna sıcak bakmaktadır.

Kredi Borcu Erteleme Nasıl Yapılıyor?

Kredi borcu erteleme yapmak isteyenlere bankalar 3 aya kadar müsaade ediyorlar. Buna göre 1 ay ile 3 arası taksit erteleme yapılabiliyor. Bu süreçte borçlu bankaya ödeme yapmıyor. Ve yine buna göre haliyle kredinin kapanma tarihi ileriye atıyor. Hem banka verdiği bu hizmetten para kazanıyor hem de kredi müşterisi biraz olsun rahata kavuşuyor. Kredi borcunun ertelenmesi yasal borçluyu yasal süreçlerden kurtarıyor ve banka / kredi siciline olumsuz yansımıyor.

Kredi borcu erteleme için bankaya müracaat edilmektedir. Bankaların bir kısmı bu müracaatları banka şubesine gerek kalmadan bile kabul edebilmektedir. Banka Atm’si, cep şube, web şube gibi kanallar ile banka borcu erteleme başvurusu yapabilirsiniz. Banka talebinizi alır ve değerlendirmeye sokar. Hızlı bir inceleme sonrası banka talebinize olumlu ya da olumsuz bir yanıt verir. Eğer bankanın cevabı olumlu ise taksit erteleme işlemi hemen yapılır. Alınacak ücret kalan taksitlere eşit miktarda ilave edilir. Eğer başvurunuz olumsuz sonuçlanır ise banka sizden bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanızı, yani şartları sağlamanızı açıkça belirtir.

Kredi Borcu Erteleme İçin Gerekli Şartlar Nedir?

Bankaların büyük bir kısmı kredi borcu taksit erteleme hizmeti vermektedir. Ancak kredi borcu taksit ertelemenin bazı kuralları vardır. Bu kurallar bankaların kendi içyapısında farklılıklar gösterse de genel olarak yerine getirilmesi gereken şartlar ise şu şekildedir.

Kredi borcu taksit erteleme için borçlunun müracaatı gerekmekte ve onayı alınmaktadır.

Kredi borcu taksit erteleme için genellikle bankalar erteleme yapılması istenen aydan önce müracaat kabul etmektedir.

İçinde bulunulan ayın son ödeme tarihinden en geç 10 öncesine kadar başvuru yapılması gerekir. (Bankadan bankaya farklılık gösterebilir)

Bankalar genellikle 12 taksitin ya da en az 3 taksitin vaktinde ödenmesi sonrasında kredi borcu ertelemehizmeti verebilmektedir.

Kredi borcu taksit erteleme için önceki taksitlerin aksatılmadan ödenmiş olması gerekir. Eğer önceki taksitler vaktinde ödenmemiş ise banka ancak 3 ay sonra için başvuruyu kabul edebilir.

Bankalar genellikle kredinin son 3 taksiti ve sonrası için erteleme hizmeti vermemektedir.

Bankaların çoğunluğu bir defa erteleme yapılan kredi için yeniden taksit erteleme hizmeti sunmamaktadır.

Kredi borcunu erteleyebilir miyim? Kredi taksitlerini ödeyemiyorum, borç erteleme yapmak istiyorum! Kredi borcu erteleme ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum! Diyorsanız, o halde bu yazımızı dikkatlice okuyun!

Kredi Borcu Erteleme

Kredi borcu erteleme, son dönemlerde bankaların sunmuş olduğu yeni bir hizmet türü olarak çıkmaktadır. Tabii hemen hatırlatalım kredi borcu erteleme işleminde bankaların çoğunluğu az miktarda da olsa bir işlem ücreti almaktadır. Yani bankalar bu hizmeti babasının hayrına yapmamaktadır. Kredi borcu ertelemede temel nokta ise ödemesi güçleşen kredi taksitlerinin ertelemesinin yapılmasıdır. Yani, ödemekte olduğunuz kredi taksitlerini 3 aya kadar erteleme imkanı bulunuyor. Erteleme yapılan her bir ay için banka sizden belirli oranda ücret tahsil ediyor.

Kredi Borcu Erteleme Yapmak Mantıklı mıdır?

Kredi borcunu ertelemek mantıklı mıdır sorusuna gelecek olursak tabii ki de bu son derece mantıklı bir iştir. Ülkemizde insanların çoğunluğunun bankalara kredi borcu bulunmakta ve bu insanların da neredeyse yarısı borcunu ödeyememektedir. Son zamanlarda bankalara kredi borcu olan kişi sayısı oldukça fazlalaşmıştır. Başta geçim sıkıntısı olmak üzere insanlar bankalardan kredi çekmekte ancak ilerleyen zamanlarda yeniden sıkıntı içine girmektedirler. Hal böyle olunca insanlar bankalara olan borcunu vaktinde ödeyememekte ya da borcunu hiç ödeyememektedir. 3 ay ödenmeyen bir borç daha sonrasından icraya düşmekte bu da kişinin hayatını etkilemektedir. İnsanlar icraya düşmemek adına kredi borcu erteleme yöntemini kullanmalı, 3 ay erteleyebildikleri bu süreçte finansal olarak toparlanmaya gayret etmelidir. Kredi borcu ertelemede ertelenen aylık taksitlerdir. Bu şekilde kredinin son ödeme tarihi ertelemeye göre ileri atmış olmaktadır.

Kredi Borcu Erteleme Nasıl Yapılır?

Kredi borcunu erteleme yapmak zor bir işlem değildir. Ödeyemediğiniz banka kredisi ile ilgili banka ile direkt görüşme yapmalısınız. Bazı bankalar bu işlemi web üzerinde de sunmaktadır. Banka ile görüşerek kredi taksitlerini ödeyemediğinizi belirterek taksit erteleme talebinde bulunursunuz. Banka konuyu değerlendirir ve size dönüş yapar. Bunlar anlık işlemlerdir, taksit erteleme cevabı almak için fazla beklemezsiniz. Taksit erteleme için banka sizden yazılı bir talep isteyecektir. Buna istinaden kredi borcu taksit erteleme işlemi yürürlüğe girer. Talebiniz doğrultusunda 1 aydan 3 aya kadar kredi borcu taksitleriniz ertelenir. Bankaların bir kısmı taksit erteleme işlemlerinden ücret talep etmezken, bazıları ise bu işlem için ücret talep etmektedir. Ancak istenecek ücretlerin faiz oranları bir krediyi yapılandırmaya göre daha düşük olmaktadır.

Kredi Borcu Erteleme Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kredi borcunu ödeyemiyorsunuz ve taksit ertelemeyi düşünüyorsanız sizlere bazı önemli hususları hatırlatalım,

Kredi borcu erteleme, taksitlerin ileri bir tarihe atılmasıdır.

Yürürlükte olan kanuna göre taksitler en fazla 3 ay ertelenebilir.

Bankaların kredi borcu ertelemede işlem ücreti talep etme hakkı bulunmaktadır.

Bankalar kredi borcunu erteleme işlemi yapmak için borçludan bazı şartları yerine getirmesini isteyebilir.

Bankaların kredi borcunu erteleme hizmetini her kredi türünde sağlamama hakkı da vardır.

Kredi borcunu erteleme yapacaksanız, erteleme aylarında finansal açıdan toparlanmaya çalışmalısınız.

Bankalar bir defa ertelenen kredi için yeniden kredi borcu erteleme hizmeti sunmayabilirler.