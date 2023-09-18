Son zamanlarda internet ortamında kredi kartı ile alışverişin artmasıyla birlikte birçok zarar verici yöntem türemiştir. web sitelerinin kendilerini iyi koruyamamaları veya hacker’ların saldırılarına maruz kalmaları sebebiyle haksız veya haklı olarak dolaylı yoldan sizin kredi kartı bilgilerinize ulaşılabiliyor.

Kredi Kartımdan Para Çekilmiş Ne Yapmalıyım ?

Sizin Haberiniz olmadan yabancı kişiler tarafından kredi kartı bilgileriniz ele geçirilip internet ortamında kredi kartınızla alışveriş yapılıyor olabilir.Böyle bir duruma maruz kalan kredi kartı sahiplerinin yapması gerekenleri adım adım Aşağıda anlattığımız gibi uygulamalarıyla maduriyetlerini en uygun yöntemle dile getirip.Bu Haksız durumdan kurtulmaları %100 mümkün…

Yapılması Gerekenler ;

Kredi kartınızdan haberiniz olmadan para çekildiğini öğrendiğiniz anda öncelikle kredi kartınızın ait olduğu bankanın 444 veya 0850’li numarasını arayarak direk kredi kartınızı iptal ettirin.

Ardından İnternette sanal alışveriş sitelerinden hangilerinden alışveriş yaptıysanız bir listesini çıkartmaya çalışın ve kağıda yazın. kağıtla beraber bankanızın şubesine gidin.Bankanızun şubesinde yetkililere durumu anlatmanızla beraber size bir fax numarası ve bir dilekçe örneği verilecek durumunuzu anlatmanız için dilekçe örneğini doldurun ve hazırladığınız listeyi olduğu gibi (istenecektir !) dilekçeye ekleyin.Dilekçeyi göndermenizden ortaman 3 4 gün içinde inceleme başlatacaktır,sizin çekmediğiniz anlaşılırsa savcılığa başvuracaktır.Gerekli işlemlerin hepsini banka hallediyor ve size en geç 3 ay içerisinde olumlu veya olumsuz sonuç verilecektir.Dilekçenizi verdikten sonra tek yapmanız gereken beklemek.

Yukarıda kredi kartından hırsızlığına maruz kalan bireyler için en açıklayıcı bilgiyi sunmaya çalıştık.Böyle bir olaya maruz kalınması durumunda Sayfamızın Yorum Kısmından bizlere sormak istediklerinizi sorabilirsiniz.