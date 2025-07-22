Hindistan’ın en büyük kripto para borsası CoinDCX, büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı ve milyonlarca dolarlık kripto varlık kaybı yaşadı. Şirketin CEO’su Sumit Gupta, olayın iç operasyonel hesaplardan birinin ele geçirilmesi sonucu gerçekleştiğini doğrularken, saldırının yalnızca bu hesapla sınırlı kaldığını ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu belirtti. Oluşan zararın şirketin kendi rezervleriyle karşılanacağı açıklandı.

Saldırının bilançosu yaklaşık 44,2 milyon dolar

Edinilen bilgilere göre saldırgan, yaklaşık 44,2 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi. Saldırının, 1 ETH ile Tornado Cash üzerinden finanse edildiği ve çalınan fonların bir kısmının Solana ağından Ethereum ağına aktarıldığı tespit edildi.

CoinDCX, TechCrunch’a yaptığı açıklamada yaşanan kaybı doğrularken, varlıkların Solana-Ethereum köprüleri aracılığıyla yönlendirildiğini ve şu anda 4.443 Ethereum ile 155.830 Solana’nın hâlâ hareket ettirilmediğini bildirdi.

Kripto varlıkların izini sürebilene yüzde 25 ödül

Hükümete bağlı Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kayıtlı olan CoinDCX, 16 milyondan fazla kullanıcıya ve 500'ün üzerinde kripto varlığa erişim sunuyor.

Öte yandan borsada çalınan kripto varlıkların izini sürüp geri kazanmaya yardımcı olanlara kurtarılan miktarın yüzde 25’ine kadar ödül verileceği duyuruldu.

WazirX saldırısından bir yıl sonra benzer olay

Bu olay, Hindistan'ın başka bir büyük kripto borsası olan WazirX'in 230 milyon dolarlık büyük kaybının üzerinden neredeyse tam bir yıl geçmişken yaşandı. Ancak iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz net değil.