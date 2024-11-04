Düzenlenen açılış törenine Kaymakam Eren Aslan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin, Büyükşehir eski Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile davetliler katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Firma sahiplerinden Murat Gültekin, “Hepinize bu mutlu günümüzde aramızda olduğunu için çok teşekkür ediyorum. 1990 yılında başlamış olduğumuz mobilya serüvenimiz hep öncü, yenilikçi ve mobilyanın başkentine nasıl değer katarız vizyonuyla çıktığımız bu yolda Aslan Taşhan beyle bir araya gelerek güç birliği yaptık. İnegöl’de ilk olan Gentaş Grup Ürünleri, Çamsan ve benzeri üyeliklerle İnegöl’ümüze yeni bir ufuk açmaya çalıştık. İnegöl’ümüze özellikle son günlerde ihtiyaç olan proje ve dekorasyon fark yaratacak ürün gruplarını sizlere sunmayı hedefliyoruz. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

“KİMSE ÜMİTSİZ OLMASIN”

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel açılış vesilesiyle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Ülkemizde, bölgemizde önemli gelişmeler yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Bu zor süreç içerisinde tabi ki ticaretin önemi yadsınamaz. Artarak devamı son derece önemli. Türkiye’de bir ekonomik program uygulanıyor. Bu orta vadeli program çerçevesindeki sürecini hepiniz dikkatle takip ediyorsunuz. Yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. Burada ticaret erbabı bütün hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum; çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Pandemi, deprem, 2 büyük seçim gerek devlet gerek ekonomide yansımaları son derece önemlidir. Yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık, ben inanıyorum ki 2025’le birlikte faizlerin kademeli olarak aşağı indiği, piyasanın artık durağanlıktan hareketli hale geldiği sürece doğru gidiyoruz. Kimse ümitsiz olmasın. Fiili olarak uygulamalardan görüyorlardır. Bu çetin dönemde bir işyerinin açılması, burada belli sayıda vatandaşımızın istihdam edilmesi son derece önemli. İnegöl mobilya şehri. İnegöl’ü sadece Türkiye’de değil, bölgemizde Dünya’nın bazı yerlerinde bilmeyen yok. Bu başarıyı sizler gösterdiniz. Bu dalga dalga birçok yere yayıldı. Yüreğinize sağlık diyorum. Bu güzel müessesenin gerek sahiplerine gerek İnegöl’e hayırlı olmasını Allahtan temenni ediyorum” dedi.

İNEGÖL BÜYÜYOR, GELİŞİYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Gerçekten dünyada global anlamda pandemiyle beraber yaşanan sorunlar belki Türkiye’mizde de bir miktar enflasyon artışı, büyümeyle ilgili sorunları gündeme getirdi ama şükürler olsun ki yapılan orta vadeli programda bunları en kısa sürede aşacağız. İnegöl’ün kendi dinamikleri çok güçlü. İnegöl büyüyor, gelişiyor. Yıllardır kendi ekonomik programını uygulayan, kendi yatırımını genişleten, her anlamda üretimiyle, markalaşmasıyla büyümeye gayret eden İnegöl’ümüz var. Bu iddiadan öte bununla ilgili yapılan çalışmalar geçmiş dönemde, Hikmet Şahin başkanımız döneminde önemli yatırımlar yapıldı. Sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş çalışmalarda bulundu. Bugün de Alper Başkanımız yapıyor. Faruk Bakanımızın döneminde de önemli katkılarda bulunduğunu ben biliyorum. İnşallah bugün de tabi 2 arkadaşımızda bizim çok kıymetli dostlarımız. Murat Gültekin bütün ailesiyle birlikte ve Aslan Taşhan dönemlerimizden beri tanıdığımız, bildiğimiz, siyasetin içerisinde de katkılar sağlamış 2 ortak girişimin oluşturduğu güzel bir işyerinin açılışı için buradayız. Ben kendilerine hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. İnegöl büyüyecek, artacak, kazanacak. Bizler de siyasetçiler olarak bunun artması için üzerimize ne görevler düşüyorsa hep beraber Ankara’da milletvekilleri olarak bizler, yerelde belediye başkanlarımız ve STK’larımızla birlikte en güzel şekilde sanayicimizin, iş adamımızın gelişmesi adına her şeyi yapacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Kristalwood firması hizmete açıldı.