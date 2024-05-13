Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kubilay İlköğretim Okulu’nda başlatılan ana sınıf yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kubilay İlköğretim Okulu’nda yapılan ana sınıf çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Kocaman, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.İbrikdere Mahallesi’nde bulunan Kubilay İlköğretim Okulu’nda yapımı hızla devam eden ana sınıfı 100 metre kare alanda inşa ediliyor. Ek hizmet binası içerisinde iki sınıfın yanı sıra mutfak ve wcler yer alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kubilay İlköğretim Okulumuzda ana sınıflar ile üst sınıflarımızın bir arada olmasından kaynaklı yeni bir ek derslik ihtiyacı elzem nitelikteydi. Biz de minik yavrularımız daha rahat koşullarda eğitim görsün diye hemen işe başladık. Evlatlarımıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.