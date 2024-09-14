Antalya Muratpaşa Belediyespor’un 11 yaşındaki küçük dev adamları, Anadolu Efes Spor Kulübü’nü kamp yaptıkları Gloria Sports Arena’da ziyaret etti.ANTALLYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün ana sponsoru Corendon Airlines 2024-2025 sezonu için 5’inci kez Anadolu Efes Spor Kulübü’yle sponsorluk anlaşması imzaladı. Muratpaşa Belediyesi’nin 11 yaş grubu basketbol takımı da Belek’te Anadolu Efes’in dev adamlarını ziyaret etti. Gloria Sports Arena’da ziyarette profesyonel basketbolcularla atış antrenmanı yapma şansı yakalayan çocuklar keyifli anlar yaşadı. Antrenman sonunda Corendon Airliens, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü U11 Basketbol Takımı sporcularına imzalı forma hediye etti. Küçük basketbolcular bu anı hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi.

Kaynak: igf