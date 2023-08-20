Bursa'da, eski kayınpederi Halil A.'yı (74), darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan Ülkü Akdemir (39), kendisiyle birlikte zorunlu ev hapsi yaşayan 3 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu tatili için almaya gelen eski eşi Refik A.'yı (50) iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Akdemir, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, yaklaşık 3 aydır annesiyle ev hapsinde olduğu için dışarı çıkamayan, parkta oynayan arkadaşlarını evinin penceresinden izleyen P.A.A. ise devlet korumasına alındı.

Bursa'da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce ise eşinden ayrıldı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Eski kayınpederi Halil A., oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs'ta Akdemir'in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darbedilen Halil A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

VELAYETİ ANNESİNDE OLDUĞU İÇİN O DA EV HAPSİ YAŞIYORDU

Bursa'da hiç bir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile birlikte velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsi çekmeye başladı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise dört duvar arasında geçirmeye başladı.

Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirirken, 5 Ağustos'ta, hafta sonu tatili için kendisini almaya gelen babası Refik A. ile annesi arasında yaşanan tartışmaya da tanık oldu. Akdemir, eski eşi ile kızına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, Ülkü Akdemir, mutfaktan aldığı bıçakla Refik A.'yı iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Refik A. kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsinde olan Ülkü Akdemir gözaltına alındı. Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Küçük yaşta zorunlu olarak ev hapsi çeken P.A.A., velayeti kendisinde olan annesi tutuklanınca Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. P.A.A.'ya, pedagoglar tarafından psikolojik destek verildiği öğrenildi.