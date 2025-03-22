2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen bu çalışma, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar gibi dijital cihazlarla olan etkileşimlerini mercek altına aldı.  

Araştırma sonuçları, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde önemli etkiler yarattığını ortaya koydu. Öğrencilerin dijital alışkanlıklarındaki eğilimler dikkat çekerken, bu kullanımın akademik başarı, sosyal beceriler ve zihinsel gelişim üzerindeki etkileri detaylı şekilde analiz edildi.

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Kaynak: Haber merkezi