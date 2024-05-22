Küçükçekmece Belediyesi personeli muhtemel afetlere karşı bilgilendirmek amacıyla ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi, personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği kurum içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Personeli muhtemel afetlere karşı bilgilendirmek amacıyla belediye binasında ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi düzenlendi.

Afet İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde; Afet İşleri Müdürlüğü personeli Ünal Ülker yangın, deprem, sel gibi afetler öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak anlattı.

Afet İşleri Müdürlüğü personeli Ünal Ülker eğitimde; ‘’Amacımız afetler hakkında daha bilinçli bir toplum oluşturmak ve temel afet bilincini aşılamak. İnsanlar bir afete yakalandıkları ya da şahit oldukları zaman kendini koruyabilmeli ve müdahale edebilmeli. Eğitimlerimiz kurum içi olarak sınırlı kalmıyor, ilçedeki okullarda da eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tahliye tatbikatları yaparak öğrencilerin küçük yaşta alışkanlık kazanmalarını sağlıyoruz. Özellikle bir deprem ülkesi olarak oturduğumuz yapıların güvenliğinden emin olmalı, evlerimizdeki risk unsuru olabilecek eşyaları ortadan kaldırmalı ve ilk 72 saat hayatta kalabilmek için deprem ve afet çantası hazırlanmalı’’ dedi.