Olay, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istirahatli polis memuru T.Y., ile eşi E.Y., ile birlikte yürüdüğü esnada otomobil eşi E.Y.'e çarptı. Bunun üzerine polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma başladı. Taraflar arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunan kişiler iddiaya göre arkadaşlarını da olay yerine çağırdı. Bir süre sonra kalabalıklaşan grup polis memuru T.Y. ile eşi E.Y.,'yi darbederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarının ardından T.Y., ile eşi E.Y.'nin ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis memuru T.Y., emniyetteki ilk ifadesinde şahısların kendisini ve eşini darp ettikleri ve daha sonra eşinin cep telefonunu gasp ettiklerini söylediği öğrenildi.

Polis memuru ve eşinin darbedildiği anlar kamerada

Sokak üzerinde yaşanan olayda polis memuru ve eşinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalık grubun polis memurunu darbettiği ve eşine tokat attığı görülüyor.

Olay sonrası çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şahıslardan 3'ü gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.