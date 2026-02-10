Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada ayağından bağlanarak vince asılan bir şahsın videosunun yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirledi. Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA