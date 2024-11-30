Tekirdağ’ın Saray ilçesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, "Küçükyoncalı keşkeği" coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescil, Saray’ın yöresel lezzetinin coğrafi işaret alarak daha geniş kitlelere tanıtılmasına imkan sağlayacak.

Küçükyoncalı’da gerçekleştirilen Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Küçükyoncalı Muhtarı İrfan Gündüz’ün açılış konuşmasının ardından, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Küçükyoncalı keşkeğinin coğrafi işaret süreci hakkında bilgi verdi.

Şahin, konuşmasında şunları söyledi:

"Küçükyoncalı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Trakya’nın nadide beldelerinden biridir. Bu keşkeğin, diğer keşkeklerden farklı bir geçmişi ve tadı var. Yüzyıllardır burada üretilen bu yemeğin coğrafi işaretle tescillenmesi, sadece bu mirası korumakla kalmayıp aynı zamanda tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasına imkan sağlayacak. Bizim amacımız, bu geleneksel yemeğin Ticaret ve Turizmde yaygınlaşmasını sağlamak, ekonomik olarak katkı sağlamak."

Şahin, ayrıca bu yerel yemeğin Trakya başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde restoranlarda yer alması ve bu sayede yerel halkın ekonomik fayda sağlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Günümüzde, el emeği ve doğal ürünlere olan talep arttı. Küçükyoncalı keşkeği gibi geleneksel lezzetlerin de hem kültürel miras olarak hem de ekonomik değer olarak fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Etkinlikte, Küçükyoncalı keşkeğinin coğrafi işaretle tescillenmesinin ardından, bu lezzetin Trakya ve İstanbul’da daha geniş kitlelere tanıtılması ve bölgedeki halkın ekonomik kazanç sağlaması için çalışmaların devam edeceği belirtildi. Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve yerel ürünlerin global pazarlarda talep görmesi hedefleniyor.

Dün Küçükyoncalı’da gerçekleştirilen Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Töreni’ne; Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve çok sayıda yerel yönetici, STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.