31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala partiler seçim çalışmalarına devam ederken vatandaşlar gözlerini seçim günü uygulanacak yasaklara çevirdi. Dezanfarmasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı paylaşımda YSK tarafından belirlenen yasaklar açıklandı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacaktır. Yasaklar, gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecektir.

Seçim günü uygulanacak yasaklar şu şekilde;

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. Eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecektir.

06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacaktır.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah (TCK’nin 6. maddesine göre silah statüsünde olan tüm cisimler) taşıyamayacaktır. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecektir.

Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacaktır.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecektir.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecektir."