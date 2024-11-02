Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Anabilim Dalı'nda Arş. Gör. Büşra Aksu, yaygın kulaklık kullanımı ve yüksek sesle müzik dinlenmesini değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü’nün, dünya çapında 1,1 milyar gencin güvenli olmayan dinleme yöntemleri nedeniyle işitme kaybı riski altında olabileceğini tahmin ettiğini kaydeden uzmanlar, gürültüye uzun süre maruz kalma nedeniyle işitme kaybı tehdidinin dünya çapında nüfusun yaklaşık yüzde 12'sinde mevcut olduğunu ve bunun aynı zamanda en önlenebilir nedenlerden biri olduğunu söylüyor.

Maruziyet özellikle yüksek, düzenli veya uzun süreli olduğunda, duyu hücrelerinde kalıcı hasara ve geri dönüşü olmayan işitme kaybına neden olduğunu dile getiren Odyolog Arş. Gör. Büşra Aksu, “Kulaklık kullanımını günde 60-90 dakika arasında tutmak, sık sık ara vermek ve maksimum ses seviyesini yüzde 60 ila yüzde 80 arasında tutmak önerilmektedir.” dedi.