Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kullanılmayan bir iş yerinde 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde kullanılmayan bir iş yerinde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Polis ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda dikili vaziyette 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerine el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.